Святая вода на Крещение: когда и сколько дней набирать в 2020 году. Как использовать крещенскую воду

С наступлением января близится большой православный праздник, называемым в народе Крещением. В эту пору православные окунаются в прорубь, чтобы очистить душу от мирских грехов, и запасаются святой водой. Не все верующие знают, когда и сколько дней ее можно набирать в 2020 году, а также как в дальнейшем использовать крещенскую воду. Чтобы разобраться и ответить полностью на эти вопросы, нужно внимательно изучить традиции и основы праздника.

Крещение традиционно проходит в одну и ту же дату – 19 января. Службы в церквях начинаются накануне вечером, 18 января. По-другому это время называют Крещенским Сочельником. Христиане в ночь с 18 на 19 января посещают храмы, где проходят литургии, а самые смелые окунаются в прорубь, которую освящают молитвой. Считается, что этот обряд помогает переродиться, а жизнь начинается заново.

Вода, набранная в ночь на Крещение, обладает целительной силой. Это подтверждают не только священные писания, но и рассказы многих людей. Кому-то удается вылечиться от неизлечимых болезней, обрести долгожданное здоровье. Другие специально поют водицей детей, чтобы укрепить иммунитет, прогнать хворь. А еще ею освящают углы в доме, чтобы прогнать злой дух из жилища.

Когда набирать святую воду на Крещение в 2020 году (время)

18 и 19 января обряд водоосвящения проводится дважды. Сначала священник освящает воду в храме. В это время произносятся молитвы, а затем в нее трижды погружается крест. После обряд повторяют, но уже не в церкви, а у самого источника: реки, озера, любого водоема, где устанавливают купель. Некоторые христиане приносят с собой бутыль в церковь, чтобы священнослужитель ее освятил. Так делать можно, но только вода должна быть обычной, не минеральной и не газированной.

Набирать освященную воду можно поздно вечером 18 января после ее освящения в храме, в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января. Желательно сделать это в полночь 19 января или в первой половине дня. Если в церковь у вас прийти не получается, то сделайте заготовку дома, прямо из-под крана. В священном писании сказано, что в Крещение всякая вода становится святой, поэтому можно набрать ее из водопровода. Самое подходящее время для набора – полночь. Независимо от города, где вы живете, в Москве, в Новосибирске или в других регионах, откройте кран с 00.10 до 01.30 и наполните бутылку.

Интересно! В результате исследований, проводимых учеными, доказано, что вода во время Крещения меняет структуру. В результате исследований, проводимых учеными, доказано, что вода во время Крещения меняет структуру.

Сколько дней можно набирать крещенскую воду

Святой водицей можно запасаться лишь в Крещенский Сочельник и в само Крещение, вечером 18 января и весь день 19 января. Вода, набранная 20 января, не несет никакой силы и уже не считается святой. С годами отношение даже у православных к традициям поменялось: кто-то запасается целыми флягами и канистрами, чего делать не нужно. Даже в небольшом количестве жидкость обладает силой, поэтому достаточно будет даже небольшого ее количества.

Приготовьте под запас чистую стеклянную бутылку с закручивающейся крышкой. Объем у тары должен быть небольшой, достаточно 0,5-1 л. Наберите в нее водицы, закрутите крышку и уберите в темное сухое место, находящееся вдали от глаз. Верующие хранят ее вблизи домашнего иконостаса, так она становится «сильнее». Если вы все сделали, как положено, то вода сохранит целебные свойства на целый год.

Использование святой воды от болезней

То, что она помогает справиться даже с серьезными недугами, это известно еще с давних времен. Обязательно припасите бутылочку в потаенном месте на внезапный случай. Если наступила трудная минута, то сделайте защиту следующим образом:

смазывайте водой больные места несколько раз на дню;

пейте с утра натощак, достаточно сделать 3-5 глотков;

после употребления съешьте просфору.

Когда болезнь сильно подступила, то пить святую воду можно в любое время суток, нужно делать это как можно чаще, каждые 2-3 часа, маленькими глотками. Перед тем, как выпить глоток, прочитайте молитву, а мысленно представьте, что вы уже вылечились, а здоровье у вас стало отменным. Просите Господа о скорейшем выздоровлении, и он вам обязательно поможет.

Как употреблять святую воду (крещенскую) от порчи и сглаза

Если вы или дети поддаются негативному влиянию со стороны, то защитить энергетику семьи и близких поможет заготовка, сделанная на Крещение. Чтобы убрать сглаз, помолитесь перед наполненным стаканом, затем сделайте из него несколько глотков. Смажьте голову, виски и окропите все углы в доме. Затем сходите в церковь, поставьте свечу за здравие, помолитесь и попросите у Господа прощения и защиты.

На заметку! Чтобы обезопасить себя от дурного влияния, пейте святую воду на протяжении 10 дней подряд. Это усилит ваши защитные способности и придаст сил. Чтобы обезопасить себя от дурного влияния, пейте святую воду на протяжении 10 дней подряд. Это усилит ваши защитные способности и придаст сил.

Почему не портится святая вода и сколько действует

Еще Иоанн Златоуст говорил о чудотворных способностях святой водицы и о том, что она надолго сохраняет целительную способность и свежесть. Этому есть объяснение с научной точки зрения, ведь структура жидкости изменяется во время произнесения над ней молитв и выполнения других церковных обрядов в Крещение. Воду набирают из проруби или из источника, а значит температура у нее минимальна. В холоде бактерии не размножаются, поэтому жидкость «не цветет». Еще один факт – хранение. Если тара герметична, то внутрь не попадут вредные микроорганизмы, вызывающие ее скорую порчу.

Срок годности у освященной воды составляет один год. Она сможет простоять вплоть до следующего Крещения, если вы набрали и хранили ее по всем правилам. В случае, когда жидкость все же начала цвести, ее необходимо сразу вылить, но ни в коем случае не в унитаз, раковину, а под дерево, в цветок или в реку. Пить испорченную водицу опасно для здоровья, а магические свойства у нее утратились, поэтому не рискуйте.

Не поленитесь и сходите в ночь с 18 на 19 января до церкви и прихватите с собой пустую бутылку. Так вы будете на сто процентов уверены в чудотворных способностях жидкости, поскольку ее освятили при вас. Можно сходить на место, где установлена купель, там тоже совершают обряд освящения. Когда будете набирать водицу, намочите руки и умойте лицо, это придаст вам сил и смоет негатив.

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