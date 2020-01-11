Святая вода на Крещение: когда и сколько дней набирать в 2020 году. Как использовать крещенскую воду

С наступлением января близится большой православный праздник, называемым в народе Крещением. В эту пору православные окунаются в прорубь, чтобы очистить душу от мирских грехов, и запасаются святой водой. Не все верующие знают, когда и сколько дней ее можно набирать в 2020 году, а также как в дальнейшем использовать крещенскую воду. Чтобы разобраться и ответить полностью на эти вопросы, нужно внимательно изучить традиции и основы праздника.
Крещение традиционно проходит в одну и ту же дату – 19 января. Службы в церквях начинаются накануне вечером, 18 января. По-другому это время называют Крещенским Сочельником. Христиане в ночь с 18 на 19 января посещают храмы, где проходят литургии, а самые смелые окунаются в прорубь, которую освящают молитвой. Считается, что этот обряд помогает переродиться, а жизнь начинается заново.
Вода, набранная в ночь на Крещение, обладает целительной силой. Это подтверждают не только священные писания, но и рассказы многих людей. Кому-то удается вылечиться от неизлечимых болезней, обрести долгожданное здоровье. Другие специально поют водицей детей, чтобы укрепить иммунитет, прогнать хворь. А еще ею освящают углы в доме, чтобы прогнать злой дух из жилища.
Содержание:
Когда набирать святую воду на Крещение в 2020 году (время)
18 и 19 января обряд водоосвящения проводится дважды. Сначала священник освящает воду в храме. В это время произносятся молитвы, а затем в нее трижды погружается крест. После обряд повторяют, но уже не в церкви, а у самого источника: реки, озера, любого водоема, где устанавливают купель. Некоторые христиане приносят с собой бутыль в церковь, чтобы священнослужитель ее освятил. Так делать можно, но только вода должна быть обычной, не минеральной и не газированной.
Набирать освященную воду можно поздно вечером 18 января после ее освящения в храме, в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января. Желательно сделать это в полночь 19 января или в первой половине дня. Если в церковь у вас прийти не получается, то сделайте заготовку дома, прямо из-под крана. В священном писании сказано, что в Крещение всякая вода становится святой, поэтому можно набрать ее из водопровода. Самое подходящее время для набора – полночь. Независимо от города, где вы живете, в Москве, в Новосибирске или в других регионах, откройте кран с 00.10 до 01.30 и наполните бутылку.
Сколько дней можно набирать крещенскую воду
Святой водицей можно запасаться лишь в Крещенский Сочельник и в само Крещение, вечером 18 января и весь день 19 января. Вода, набранная 20 января, не несет никакой силы и уже не считается святой. С годами отношение даже у православных к традициям поменялось: кто-то запасается целыми флягами и канистрами, чего делать не нужно. Даже в небольшом количестве жидкость обладает силой, поэтому достаточно будет даже небольшого ее количества.
Приготовьте под запас чистую стеклянную бутылку с закручивающейся крышкой. Объем у тары должен быть небольшой, достаточно 0,5-1 л. Наберите в нее водицы, закрутите крышку и уберите в темное сухое место, находящееся вдали от глаз. Верующие хранят ее вблизи домашнего иконостаса, так она становится «сильнее». Если вы все сделали, как положено, то вода сохранит целебные свойства на целый год.
Использование святой воды от болезней
То, что она помогает справиться даже с серьезными недугами, это известно еще с давних времен. Обязательно припасите бутылочку в потаенном месте на внезапный случай. Если наступила трудная минута, то сделайте защиту следующим образом:
- смазывайте водой больные места несколько раз на дню;
- пейте с утра натощак, достаточно сделать 3-5 глотков;
- после употребления съешьте просфору.
Когда болезнь сильно подступила, то пить святую воду можно в любое время суток, нужно делать это как можно чаще, каждые 2-3 часа, маленькими глотками. Перед тем, как выпить глоток, прочитайте молитву, а мысленно представьте, что вы уже вылечились, а здоровье у вас стало отменным. Просите Господа о скорейшем выздоровлении, и он вам обязательно поможет.
Как употреблять святую воду (крещенскую) от порчи и сглаза
Если вы или дети поддаются негативному влиянию со стороны, то защитить энергетику семьи и близких поможет заготовка, сделанная на Крещение. Чтобы убрать сглаз, помолитесь перед наполненным стаканом, затем сделайте из него несколько глотков. Смажьте голову, виски и окропите все углы в доме. Затем сходите в церковь, поставьте свечу за здравие, помолитесь и попросите у Господа прощения и защиты.
Почему не портится святая вода и сколько действует
Еще Иоанн Златоуст говорил о чудотворных способностях святой водицы и о том, что она надолго сохраняет целительную способность и свежесть. Этому есть объяснение с научной точки зрения, ведь структура жидкости изменяется во время произнесения над ней молитв и выполнения других церковных обрядов в Крещение. Воду набирают из проруби или из источника, а значит температура у нее минимальна. В холоде бактерии не размножаются, поэтому жидкость «не цветет». Еще один факт – хранение. Если тара герметична, то внутрь не попадут вредные микроорганизмы, вызывающие ее скорую порчу.
Срок годности у освященной воды составляет один год. Она сможет простоять вплоть до следующего Крещения, если вы набрали и хранили ее по всем правилам. В случае, когда жидкость все же начала цвести, ее необходимо сразу вылить, но ни в коем случае не в унитаз, раковину, а под дерево, в цветок или в реку. Пить испорченную водицу опасно для здоровья, а магические свойства у нее утратились, поэтому не рискуйте.
Не поленитесь и сходите в ночь с 18 на 19 января до церкви и прихватите с собой пустую бутылку. Так вы будете на сто процентов уверены в чудотворных способностях жидкости, поскольку ее освятили при вас. Можно сходить на место, где установлена купель, там тоже совершают обряд освящения. Когда будете набирать водицу, намочите руки и умойте лицо, это придаст вам сил и смоет негатив.
Можно верить или не ве ритьв чудодейственную силу воды ,,но выражаться на цевилизованном языке ,но в таких выражениях ,_ :это просто хамство ,.Зачем печатать такие нецензурные ,пошлые комментарии.????
Татьяна
Вы, видимо, путаете цЕнзуру с цИвилизацией, а поэтому ваш гнев, выраженный «цЕвилизованным» языком в критическом комментарии вызывает только улыбку…
Катя
Пейте святую воду, поможет!!!!
геннадий
воду святой делает всевышний иона везде святая в реке в ручейке в океане
Святая вода сохраняется несколько лет.Когда мы жили в деревне мооя мама с колодца в крещение набрала воды в банку трёхлитровую и поставила в подполье она простояла 10 лет.И когда мы про неё вспомнили достали вода была чистая как слеза и на вкус приятная как -будто мы её принесли только вчера.
Я знаю,что после купания на крещение,накрывают столы и празднуют,очередная пьянка,грех,так что ,Новороссийске моржи,сухой закон
Валентина
То что вода становится святой (видоизменяется) ,это идёт из космоса. Любая вода, даже в водопроводе, святая, не потому что священник её освещает ( может это и улучшает её свойства). Такой вода остается до полудня 20-го января, постепенно снижая свойства
Олег
Вы правы. Такой вода становится в результате воздействия излучения Солнца, к которому 19 января подходит Земля. Земля делает оборот вокруг своей оси в течение суток — вот почему она целебная во всех источниках и на всем земном шаре.
Олег.
Алевтина
Олег, Вы с Валентиной абсолютно правы.
Каждые 12 месяцев Земля обновляется космической энергией — она же: биологическая; она же: психическая, являясь самой сильной в мире энергией, какие только существуют. Эта энергия обладает силой мысли. Если человек сумеет проникнуться искренностью, расслабившись полностью, отвергнув от себя любые посторонние мысли, сосредоточиться лишь на одной — главной мысли, скажем, например:
«Прошу тебя Всесильный, Всевидящий и Всеслышащий, спаси жизнь моему умирающему сыну от тяжёлого недуга, подари ему жизнь и здоровье!» —
уверяю всех вас, что это дитя непременно не только не умрёт, но и выздоровеет, и будет здоров в течение всей жизни и, даже, будет одарён силой внушения близким, родным, друзьям и тем болящим, с которыми ему придётся столкнуться, видя их беспомощным, что он — любой человек — непременно выздоровеет, избавится от чувства угнетения, страха, и, даже, от алкогольной, наркотической, никотиновой зависимости и игромании.
Это реальная истина, как путь людей, однажды или более раз спасённых Всевышним (именно так нужно произносить, т. к. — Он — Один, Он — Един во всей Вселенной для всех народов (не Бог, не Аллах, не Будда, не Иегова и ни одно из прочих обращений в разных конфессиях!)!!!!!!!!!!!!!!
Вы можете просить Всевышнего о любой благой помощи в здоровье, в любви, спасении от врагов тайных и явных, от их козней и ударов: моральных, физических и материальных, о помощи в добрых (не торговых!) делах (всё суетное — в сторону!) а только о жизненно важном, морально чистом и духовном, полезном для всех окружающих.
Вникните всей душой во всё, сказанное мною и проникнитесь чистою святою верою в сказанное, ни в коем случае не смея подвергать сомнению всего сказанного мною, и итог своей собственной мольбы! И если вы все последуете моим рекомендациям, вы сможете на деле убедиться во всём сказанном мною.
А я прошу ВСЕВЫШНЕГО ПОДАРИТЬ РОССИИ МИР, ИСЦЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ, УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И ВСЕМ СЛАВЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА И СПРАВЕДЛИВОГО РУКОВОДСТВА ГОСУДАРСТВОМ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЕДИНОГО СОГЛАСИЯ И ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО МИРА.
Также прошу Всевышнего, чтобы ОН — ВСЕВЫШНИЙ — даровал нам мир, дружбу между народами, мирного созидания в трудах и благополучия от трудов наших, а также исцеления всех граждан славянских государств и народов мира, как духовного, так и физического, ради мира на планете! С низким поклоном, Алевтина Евсюкова, г. Севастополь
Елена
спасибо
Станислав
Вода даже в роднике в Крещенскую ночь Святая. Священник не нужен, Есть Господь БОГ ! И это дар Божий !
Виктор
Земля круглая и крутится вокруг своей оси и Солнца, и на ней живёт много разных людей и народов и почти у каждого свой БОГ и Божества…
Михаил
Научные исследования подтверждают целебные свойства воды , набранной после захода солнца 18-го января и до полуночи 19-го .
Аркадий
На крещение вода должна браться с 00 часов до 05 часов 19 января. Когда именно Бог освящает её. Хранил три года. Чистейшая вода. Освящать воду священники не должны в это время. Она освящена Богом.
Сергей
к сожелению не смог ни в церьковь ни до купели сходить