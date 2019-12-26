Предлагаю пошаговый рецепт нежного и ароматного кролика, тушёного в вине. Получается вкусное праздничное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу.

Если будете угощать домашних таким кроликом, рекомендую подать с ним хрустящий багет, который можно окунать его в соус от кролика (это вкусно).

Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 1 час. Выход: 5 порций.

Ингредиенты:

Подготовьте кролика, его необходимо предварительно замочить в миске с холодной водой на два часа. Мясо после этого не будет иметь специфического запаха, который присутствует у кролика. Нарежьте крольчатину на порционные куски. Важно удалить все жировые прослойки, которые находятся внутри брюшка.

На рабочую поверхность положите пищевую плёнку и сверху насыпьте муку. Запанируйте кусочки мяса в муке.

Разогрейте широкую сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте крольчатину на сильном огне до румяной корочки, не стоит мясо полностью прожаривать. После обжарки корочка создаст оболочку, которая поможет оставаться кролику после тушения мягким на вкус. В глубокий сотейник или кастрюлю с толстыми стенками переложите мясные кусочки.

Нарежьте морковку слайсами, а лук шалот дольками.

Обжарьте овощи на той же сковороде, где готовился кролик, а затем переложите в кастрюлю.

Влейте вино (можно брать как сухое, так и полусладкое). Налейте также 2-3 стакана кипящей воды из чайника. Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания, убавьте огонь до ниже среднего уровня и тушите под крышкой кролика 40 минут.

За 10 минут до готовности добавьте соль, итальянские травы и чеснок. Если кролик тушится в сухом вине, рекомендую всыпать немного сахара. Выключите огонь и накройте крышку, пусть кролик настоится 30-40 минут, только потом подавайте к столу.

Тушёного кролика в вине подавайте отдельно или с гарниром в виде пюре, спагетти, риса.

С уважением Эльби.

Можно приготовить котлеты из кролика, два варианта на выбор — на сковороде и на пару.