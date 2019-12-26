Праздничный кролик тушеный в вине
Предлагаю пошаговый рецепт нежного и ароматного кролика, тушёного в вине. Получается вкусное праздничное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу.
Если будете угощать домашних таким кроликом, рекомендую подать с ним хрустящий багет, который можно окунать его в соус от кролика (это вкусно).
Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 1 час. Выход: 5 порций.
Ингредиенты:
- тушка кролика — 1 шт.;
- морковка — 3-5 шт.;
- лук шалот до 10 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- красное или белое вино — 2 стакана;
- вода — 2 стакана;
- мука — 0,5 стакана;
- соль — 2-3 ч. л.;
- сахар по необходимости;
- растительное масло — 50 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- итальянские или прованские травы — 2 ч. л.;
- свежая зелень для подачи блюда.
Как приготовить тушеного кролика в вине
Подготовьте кролика, его необходимо предварительно замочить в миске с холодной водой на два часа. Мясо после этого не будет иметь специфического запаха, который присутствует у кролика. Нарежьте крольчатину на порционные куски. Важно удалить все жировые прослойки, которые находятся внутри брюшка.
На рабочую поверхность положите пищевую плёнку и сверху насыпьте муку. Запанируйте кусочки мяса в муке.
Разогрейте широкую сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте крольчатину на сильном огне до румяной корочки, не стоит мясо полностью прожаривать. После обжарки корочка создаст оболочку, которая поможет оставаться кролику после тушения мягким на вкус. В глубокий сотейник или кастрюлю с толстыми стенками переложите мясные кусочки.
Нарежьте морковку слайсами, а лук шалот дольками.
Обжарьте овощи на той же сковороде, где готовился кролик, а затем переложите в кастрюлю.
Влейте вино (можно брать как сухое, так и полусладкое). Налейте также 2-3 стакана кипящей воды из чайника. Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания, убавьте огонь до ниже среднего уровня и тушите под крышкой кролика 40 минут.
За 10 минут до готовности добавьте соль, итальянские травы и чеснок. Если кролик тушится в сухом вине, рекомендую всыпать немного сахара. Выключите огонь и накройте крышку, пусть кролик настоится 30-40 минут, только потом подавайте к столу.
Тушёного кролика в вине подавайте отдельно или с гарниром в виде пюре, спагетти, риса.
С уважением Эльби.
Можно приготовить котлеты из кролика, два варианта на выбор — на сковороде и на пару.
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