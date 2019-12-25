Предлагаю оригинальную версию рыбных пельменей. Это будут праздничные черные пельмени с сёмгой.

Тесто для пельменей приготовим с добавлением чернил каракатицы. К тому же чернила каракатиц придают тесту тонкий привкус морепродуктов. Пошаговый рецепт с фото поможет их приготовить в домашних условиях.

Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 30 минут. Выход: 2 порции.

Ингредиенты:

Хребты сёмги промойте холодной водой и промокните бумажным полотенцем. Разломите хребты на небольшие части.

Сковороду прогрейте и добавьте чайную ложку растительного масла. Положите хребты на сковороду, накройте крышкой. Через две минуты переместите хребты на другую сторону и снова накройте крышкой. Через две минуты выключайте огонь и оставьте рыбу на 10 минут.

Отделите мясо от костей. Мелко нарезанный лук и укроп с тёртой морковкой обжарьте до мягкости и добавьте к рыбе. Полученную рыбную начинку для пельменей перемешайте и по вкусу заправьте солью и специями. Чтобы она получилась более нежной на вкус, добавьте 1-2 ложки сметаны или кокосовых сливок.

Для пельмешек предлагаю сделать простое заварное тесто с добавлением чернил каракатицы. Их можно купить в больших супермаркетах, в отделах рыбной продукции или в интернет магазине. В миску насыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Добавьте чернила каракатицы.

Кипящую воду добавьте в углубление, сделанное в муке. Постепенно ложкой подбирайте муку по краям и замешивайте тесто.

Оно получается мягким и приятным на ощупь, не липнет к рукам.

Переместитесь на рабочую поверхность. Раскатывайте тонкое тесто вручную или с помощью специальной машинки для пасты.

Нарежьте тесто квадратами. На каждую заготовку выложите рыбную начинку.

Формируйте пельмени, соединяя края теста, и потом уголки, как на фото. Вы можете делать пельмени любой привычной для вас формы.

К тому моменту, как вы приготовите все пельмени, вода уже должна кипеть в большой кастрюле. Добавьте в нее веточки укропа, столовую ложку соли и лавровый лист. Варите черные пельмени в течение 2-3 минут, после закипания. Слейте воду и добавьте растительное масло (1-2 ст. л), перемешайте. Подавайте пельмени с чернилами каракатицы тёплыми на большом блюде со сметаной или майонезом.

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