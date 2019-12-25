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Черные пельмени с семгой – удиви друзей на праздник!

Предлагаю оригинальную версию рыбных пельменей. Это будут праздничные черные пельмени с сёмгой.

Черные пельмени с чернилами каракатицы

Тесто для пельменей приготовим с добавлением чернил каракатицы. К тому же чернила каракатиц придают тесту тонкий привкус морепродуктов. Пошаговый рецепт с фото поможет их приготовить в домашних условиях.

Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 30 минут. Выход: 2 порции.

Ингредиенты:

  • хребты сёмги — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковка — 1 шт.;
  • мука — 2,5-3 ст.;
  • вода — 1 стакан;
  • чернила каракатицы — 2 ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло — 2-4 ст. л.;
  • сметана по вкусу;
  • укроп по вкусу.

ингредиенты для пельменей

Как приготовить черные пельмени с семгой

Хребты сёмги промойте холодной водой и промокните бумажным полотенцем. Разломите хребты на небольшие части.

свежие хребты семги

Сковороду прогрейте и добавьте чайную ложку растительного масла. Положите хребты на сковороду, накройте крышкой. Через две минуты переместите хребты на другую сторону и снова накройте крышкой. Через две минуты выключайте огонь и оставьте рыбу на 10 минут.

обжарить на сковороде

Отделите мясо от костей. Мелко нарезанный лук и укроп с тёртой морковкой обжарьте до мягкости и добавьте к рыбе. Полученную рыбную начинку для пельменей перемешайте и по вкусу заправьте солью и специями. Чтобы она получилась более нежной на вкус, добавьте 1-2 ложки сметаны или кокосовых сливок.

мясо рыбы с овощами

Для пельмешек предлагаю сделать простое заварное тесто с добавлением чернил каракатицы. Их можно купить в больших супермаркетах, в отделах рыбной продукции или в интернет магазине. В миску насыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Добавьте чернила каракатицы.

ссыпаем в миску для теста

Кипящую воду добавьте в углубление, сделанное в муке. Постепенно ложкой подбирайте муку по краям и замешивайте тесто.

заливаем кипяток

Оно получается мягким и приятным на ощупь, не липнет к рукам.

месим тесто

Переместитесь на рабочую поверхность. Раскатывайте тонкое тесто вручную или с помощью специальной машинки для пасты.

раскатать тесто

Нарежьте тесто квадратами. На каждую заготовку выложите рыбную начинку.

квадраты теста с начинкой

Формируйте пельмени, соединяя края теста, и потом уголки, как на фото. Вы можете делать пельмени любой привычной для вас формы.

лепим пельмени

К тому моменту, как вы приготовите все пельмени, вода уже должна кипеть в большой кастрюле. Добавьте в нее веточки укропа, столовую ложку соли и лавровый лист. Варите черные пельмени в течение 2-3 минут, после закипания. Слейте воду и добавьте растительное масло (1-2 ст. л), перемешайте. Подавайте пельмени с чернилами каракатицы тёплыми на большом блюде со сметаной или майонезом.

черные пельмени с семгой

Рулеты-блины с семгой и сыром тоже понравятся всем: и гостям и вам.

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Черные пельмени с чернилами каракатицы

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