Черные пельмени с семгой – удиви друзей на праздник!
Предлагаю оригинальную версию рыбных пельменей. Это будут праздничные черные пельмени с сёмгой.
Тесто для пельменей приготовим с добавлением чернил каракатицы. К тому же чернила каракатиц придают тесту тонкий привкус морепродуктов. Пошаговый рецепт с фото поможет их приготовить в домашних условиях.
Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 30 минут. Выход: 2 порции.
Ингредиенты:
- хребты сёмги — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковка — 1 шт.;
- мука — 2,5-3 ст.;
- вода — 1 стакан;
- чернила каракатицы — 2 ч. л.;
- соль по вкусу;
- растительное масло — 2-4 ст. л.;
- сметана по вкусу;
- укроп по вкусу.
Как приготовить черные пельмени с семгой
Хребты сёмги промойте холодной водой и промокните бумажным полотенцем. Разломите хребты на небольшие части.
Сковороду прогрейте и добавьте чайную ложку растительного масла. Положите хребты на сковороду, накройте крышкой. Через две минуты переместите хребты на другую сторону и снова накройте крышкой. Через две минуты выключайте огонь и оставьте рыбу на 10 минут.
Отделите мясо от костей. Мелко нарезанный лук и укроп с тёртой морковкой обжарьте до мягкости и добавьте к рыбе. Полученную рыбную начинку для пельменей перемешайте и по вкусу заправьте солью и специями. Чтобы она получилась более нежной на вкус, добавьте 1-2 ложки сметаны или кокосовых сливок.
Для пельмешек предлагаю сделать простое заварное тесто с добавлением чернил каракатицы. Их можно купить в больших супермаркетах, в отделах рыбной продукции или в интернет магазине. В миску насыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Добавьте чернила каракатицы.
Кипящую воду добавьте в углубление, сделанное в муке. Постепенно ложкой подбирайте муку по краям и замешивайте тесто.
Оно получается мягким и приятным на ощупь, не липнет к рукам.
Переместитесь на рабочую поверхность. Раскатывайте тонкое тесто вручную или с помощью специальной машинки для пасты.
Нарежьте тесто квадратами. На каждую заготовку выложите рыбную начинку.
Формируйте пельмени, соединяя края теста, и потом уголки, как на фото. Вы можете делать пельмени любой привычной для вас формы.
К тому моменту, как вы приготовите все пельмени, вода уже должна кипеть в большой кастрюле. Добавьте в нее веточки укропа, столовую ложку соли и лавровый лист. Варите черные пельмени в течение 2-3 минут, после закипания. Слейте воду и добавьте растительное масло (1-2 ст. л), перемешайте. Подавайте пельмени с чернилами каракатицы тёплыми на большом блюде со сметаной или майонезом.
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