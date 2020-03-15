Бурятские буузы – покоряют сразу и навсегда
Буузы – это оригинальное название. Сибирские или бурятские позы – это русский перевод названия традиционного блюда. А вообще, корни этого блюда в Китае, там оно называется баоцзы. Из указанного количества продуктов получится 6 порций. Время приготовления – полтора часа. Буузы готовятся в мультиварке или пароварке.
Мясо лучше брать парное или охлаждённое. Если покупаете замороженное, размораживайте без применения тепловых методов, иначе фарш будет невкусным. Самый лучший способ разморозки – на нижней полке холодильника. Достаньте мясо за 12 часов до начала приготовления бурятских поз. В начинку можно добавить 50 грамм зелёного лука и 30 грамм укропа. Можно добавить зелень при подаче к столу.
Ингредиенты для теста:
- 4 стакана муки высшего сорта;
- 80 мл чуть тёплой кипячёной воды;
- 1 яйцо;
- половина чайной ложки соли.
Начинка:
- 300 грамм свиной мякоти;
- 300 грамм телятины;
- соль – по вкусу;
- чёрный молотый перец – по вкусу;
- 100 грамм репчатого лука;
- 30 грамм воды;
- немного масла для смазывания пароварки.
Рецепт приготовления бурятских бууз
Промойте мясо прохладной водой и нарежьте кусками небольшого размера. Такими, чтобы их можно было прокрутить через мясорубку. Обязательно срежьте жилы и плёнки. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 6 частей. Прокрутите через мясорубку сначала мясо, потом лук. Посолите и поперчите фарш по вкусу. Если вам кажется, что он слишком густой, добавьте воды. Буузы должны получиться сочными.
Муку просейте, добавьте яйцо и соль. Влейте тёплую, примерно 30 градусов, воду.
Замесите тесто. Тщательно вымешивайте его на столе, присыпанном мукой. На замес должно уйти не менее 8 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы клейковина достаточно разбухла, и тесто стало нужной консистенции.
Если позволяет время, можете скатать тесто в шар и положить в целлофановый пакет. Убрать в холодильник на 15 минут. Можно этого и не делать. Если мука хорошего качества, тесто будет хорошо лепиться сразу. Разделите тесто на три равных части, каждую скатайте в жгут. Если тесто вымесили как нужно, стол мукой присыпать не надо. Нарежьте каждый жгут на кусочки одинакового размера. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку так, чтобы краешки были тонкими, а середина более толстая. В центр положите начинку, как на фото.
Защипывайте по кругу, оставляя отверстие в центре.
Смажьте поддон мультиварки для варки на пару, либо поддон пароварки рафинированным растительным маслом и положите буузы на небольшом расстоянии. Остатки заморозьте.
Готовьте на пару в течение 20-25 минут.
Аккуратно снимите с решётки, чтобы сок не вытек, и подавайте к столу. Вкусно внутрь добавить соевый соус или бальзамик.
Приятного аппетита!
андрей
Ну если не умеешь делать , то зачем это позорище выставлять на всеобщее обозрение , и варят их 20минут
Галина Владимировна
Какие страшные… Автору еще учиться и учиться лепить правильные буузы. Отверстие должно быть небольшое. И оно должно быть в центре. В идеале 33 защипа должно быть.
Лариса
Это должно быть в идеале, но не обязательно. Автор рецепта в целом сделал правильно. Только варил действительно долго. Достаточно 25-ти минут.
Олька
Хороший рецепт. Мне понравился и ничего страшного в них не вижу. Лишь бы что написать оскорбительное. Сами то и картошку сварить не смогут
Так не варят буузы. Рецепт неправильный.
Ольга
Позорные буузы показаны, на самом деле они совсем другие.
Анатолий
Напиши свой рецепт а мы оценим
В Бурятии такие буузы, которые варятся 1 час и так выглядят, никто есть не будет. Выглядят очень неэстетично.
Что за порнография?
Начинающий повар
Что набросились на автора, нормально все, кроме время варки! Я сделала по этому рецепту, потому что он выпал на 1 странице яндекса. Варила не час, так как по опыту поняла, что за час все выварится оттуда. Вкусно получилось.
Лариса
Время исправила.
Рецепт теста неправильной пропорции. Воды на 4 стакана муки 200-250 мл.
Булат
Автор молодец! Респект! Хоть и не совсем правильные буузы получились, но думаю и они были вкусными) главное желание, а с опытом научитесь! Всем добра и счастья!
это не буузы,это какая то стрепня с тестом и фаршом,приедьте в Бурятию,или туда где делают профессионалы, и попробуйте настоящие буузы.Вид мягко говоря не эстетичный.
Это ж кто такую хрен то налепил,смотреть страшно?