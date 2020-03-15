Буузы – это оригинальное название. Сибирские или бурятские позы – это русский перевод названия традиционного блюда. А вообще, корни этого блюда в Китае, там оно называется баоцзы. Из указанного количества продуктов получится 6 порций. Время приготовления – полтора часа. Буузы готовятся в мультиварке или пароварке.

Мясо лучше брать парное или охлаждённое. Если покупаете замороженное, размораживайте без применения тепловых методов, иначе фарш будет невкусным. Самый лучший способ разморозки – на нижней полке холодильника. Достаньте мясо за 12 часов до начала приготовления бурятских поз. В начинку можно добавить 50 грамм зелёного лука и 30 грамм укропа. Можно добавить зелень при подаче к столу.

Ингредиенты для теста:

4 стакана муки высшего сорта;

80 мл чуть тёплой кипячёной воды;

1 яйцо;

половина чайной ложки соли.

Начинка:

300 грамм свиной мякоти;

300 грамм телятины;

соль – по вкусу;

чёрный молотый перец – по вкусу;

100 грамм репчатого лука;

30 грамм воды;

немного масла для смазывания пароварки.

Рецепт приготовления бурятских бууз

Промойте мясо прохладной водой и нарежьте кусками небольшого размера. Такими, чтобы их можно было прокрутить через мясорубку. Обязательно срежьте жилы и плёнки. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 6 частей. Прокрутите через мясорубку сначала мясо, потом лук. Посолите и поперчите фарш по вкусу. Если вам кажется, что он слишком густой, добавьте воды. Буузы должны получиться сочными. Муку просейте, добавьте яйцо и соль. Влейте тёплую, примерно 30 градусов, воду. Замесите тесто. Тщательно вымешивайте его на столе, присыпанном мукой. На замес должно уйти не менее 8 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы клейковина достаточно разбухла, и тесто стало нужной консистенции. Если позволяет время, можете скатать тесто в шар и положить в целлофановый пакет. Убрать в холодильник на 15 минут. Можно этого и не делать. Если мука хорошего качества, тесто будет хорошо лепиться сразу. Разделите тесто на три равных части, каждую скатайте в жгут. Если тесто вымесили как нужно, стол мукой присыпать не надо. Нарежьте каждый жгут на кусочки одинакового размера. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку так, чтобы краешки были тонкими, а середина более толстая. В центр положите начинку, как на фото. Защипывайте по кругу, оставляя отверстие в центре. Смажьте поддон мультиварки для варки на пару, либо поддон пароварки рафинированным растительным маслом и положите буузы на небольшом расстоянии. Остатки заморозьте. Готовьте на пару в течение 20-25 минут. Аккуратно снимите с решётки, чтобы сок не вытек, и подавайте к столу. Вкусно внутрь добавить соевый соус или бальзамик. Приятного аппетита!

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