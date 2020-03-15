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Бурятские буузы – покоряют сразу и навсегда

Буузы – это оригинальное название. Сибирские или бурятские позы – это русский перевод названия традиционного блюда. А вообще, корни этого блюда в Китае, там оно называется баоцзы. Из указанного количества продуктов получится 6 порций. Время приготовления – полтора часа. Буузы готовятся в мультиварке или пароварке.

Буузы бурятские

Мясо лучше брать парное или охлаждённое. Если покупаете замороженное, размораживайте без применения тепловых методов, иначе фарш будет невкусным. Самый лучший способ разморозки – на нижней полке холодильника. Достаньте мясо за 12 часов до начала приготовления бурятских поз. В начинку можно добавить 50 грамм зелёного лука и 30 грамм укропа. Можно добавить зелень при подаче к столу.

Ингредиенты для теста:

  • 4 стакана муки высшего сорта;
  • 80 мл чуть тёплой кипячёной воды;
  • 1 яйцо;
  • половина чайной ложки соли.

Начинка:

  • 300 грамм свиной мякоти;
  • 300 грамм телятины;
  • соль – по вкусу;
  • чёрный молотый перец – по вкусу;
  • 100 грамм репчатого лука;
  • 30 грамм воды;
  • немного масла для смазывания пароварки.

ингредиенты

Рецепт приготовления бурятских бууз

Промойте мясо прохладной водой и нарежьте кусками небольшого размера. Такими, чтобы их можно было прокрутить через мясорубку. Обязательно срежьте жилы и плёнки. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 6 частей. Прокрутите через мясорубку сначала мясо, потом лук. Посолите и поперчите фарш по вкусу. Если вам кажется, что он слишком густой, добавьте воды. Буузы должны получиться сочными.

приготовление фарша

Муку просейте, добавьте яйцо и соль. Влейте тёплую, примерно 30 градусов, воду.

влить воду

Замесите тесто. Тщательно вымешивайте его на столе, присыпанном мукой. На замес должно уйти не менее 8 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы клейковина достаточно разбухла, и тесто стало нужной консистенции.

замесить тесто

Если позволяет время, можете скатать тесто в шар и положить в целлофановый пакет. Убрать в холодильник на 15 минут. Можно этого и не делать. Если мука хорошего качества, тесто будет хорошо лепиться сразу. Разделите тесто на три равных части, каждую скатайте в жгут. Если тесто вымесили как нужно, стол мукой присыпать не надо. Нарежьте каждый жгут на кусочки одинакового размера. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку так, чтобы краешки были тонкими, а середина более толстая. В центр положите начинку, как на фото.

положить начинку

Защипывайте по кругу, оставляя отверстие в центре.

защипать края

Смажьте поддон мультиварки для варки на пару, либо поддон пароварки рафинированным растительным маслом и положите буузы на небольшом расстоянии. Остатки заморозьте.

выложить буузы

Готовьте на пару в течение 20-25 минут.

готовить на пару

Аккуратно снимите с решётки, чтобы сок не вытек, и подавайте к столу. Вкусно внутрь добавить соевый соус или бальзамик.

буузы по-бурятски

Приятного аппетита!

буузы с мясом

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Буузы бурятские
15 комментариев к статье

  1. андрей

    Ну если не умеешь делать , то зачем это позорище выставлять на всеобщее обозрение , и варят их 20минут

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  2. Галина Владимировна

    Какие страшные… Автору еще учиться и учиться лепить правильные буузы. Отверстие должно быть небольшое. И оно должно быть в центре. В идеале 33 защипа должно быть.

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    1. Лариса

      Это должно быть в идеале, но не обязательно. Автор рецепта в целом сделал правильно. Только варил действительно долго. Достаточно 25-ти минут.

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  3. Олька

    Хороший рецепт. Мне понравился и ничего страшного в них не вижу. Лишь бы что написать оскорбительное. Сами то и картошку сварить не смогут

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    1. Так не варят буузы. Рецепт неправильный.

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  4. Ольга

    Позорные буузы показаны, на самом деле они совсем другие.

    Ответить

    1. Анатолий

      Напиши свой рецепт а мы оценим

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  5. В Бурятии такие буузы, которые варятся 1 час и так выглядят, никто есть не будет. Выглядят очень неэстетично.

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  6. Что за порнография?

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  7. Начинающий повар

    Что набросились на автора, нормально все, кроме время варки! Я сделала по этому рецепту, потому что он выпал на 1 странице яндекса. Варила не час, так как по опыту поняла, что за час все выварится оттуда. Вкусно получилось.

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  8. Лариса

    Время исправила.

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  9. Рецепт теста неправильной пропорции. Воды на 4 стакана муки 200-250 мл.

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  10. Булат

    Автор молодец! Респект! Хоть и не совсем правильные буузы получились, но думаю и они были вкусными) главное желание, а с опытом научитесь! Всем добра и счастья!

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  11. это не буузы,это какая то стрепня с тестом и фаршом,приедьте в Бурятию,или туда где делают профессионалы, и попробуйте настоящие буузы.Вид мягко говоря не эстетичный.

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  12. Это ж кто такую хрен то налепил,смотреть страшно?

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