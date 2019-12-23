Ароматное вкусное и сытное блюдо предлагаю к праздничному постному столу. Это будут овощи с рыбой, запечённые в лаваше в духовке.

Можно использовать любую морскую рыбу, в которой мало косточек. Сегодня у меня стейк зубатки и сёмга (хребты). Вместо бюджетного варианта в виде хребтов можете просто взять стейк сёмги. Из других частей рыбы можно приготовить рыбный суп.

Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 40 минут. Выход: 2 порции.

Ингредиенты:

Подготовьте рыбу. Разморозьте. Хребет сёмги необходимо положить на сухую горячую сковороду и припустить по 1-2 минуте с каждой стороны, не больше. Затем накройте крышкой, выключите огонь, оставьте на несколько минут. Сёмга за это время не успеет приготовиться полностью, но вам после такой процедуры будет легко снять мякоть с костей.

В миску переложите рыбье мясо. Стейк зубатки разрежьте на две части и добавьте также в миску.

Подготовьте овощи. Нашинкуйте очищенные картофель и морковку тонкими пластинами или натрите на фигурной тёрке. Грибы нарежьте вместе с луком тонкими слайсами. Рекомендую лука добавлять побольше, чтобы овощи не получились сухими на вкус.

Положите к рыбе все овощи, а также чеснок и укроп. Налейте растительное масло и соевый соус, добавьте щепотку соли и специи по вкусу. Перемешайте полученную смесь.

Включите нагреваться духовку на 180 градусов. На столе расстелите два листа фольги. Они должны быть похожими по размеру с лавашем. Растительным маслом смажьте фольгу. Положите на нее лаваш.

В центр выложите рыбно-овощную смесь (разделите её на 2-3 лаваша).

Заверните конвертиком и тщательно закройте фольгой, можно сделать два слоя, чтобы готовое блюдо получилось сочнее.

В горячую духовку отправьте свёртки на 40 минут. Установите противень на средний уровень духовки. После запекания подержите ещё свёртки в выключенной духовке 20 минут, и потом вынимайте их.

Подавайте это блюдо порционно в фольге или аккуратно переложите рыбу в лаваше на тарелку. Если вы не соблюдаете пост, можно добавить сверху на овощи, аккуратно открывая лаваш, ложку сметаны. Укроп используйте по вкусу.

Приятного аппетита!

С уважением Эльби.