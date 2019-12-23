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Запеченная рыба в лаваше (можно в пост)

Ароматное вкусное и сытное блюдо предлагаю к праздничному постному столу. Это будут овощи с рыбой, запечённые в лаваше в духовке.

Запеченная рыба в лаваше

Можно использовать любую морскую рыбу, в которой мало косточек. Сегодня у меня стейк зубатки и сёмга (хребты). Вместо бюджетного варианта в виде хребтов можете просто взять стейк сёмги. Из других частей рыбы можно приготовить рыбный суп.

Время подготовки: 30 минут. Время приготовления: 40 минут. Выход: 2 порции.

Ингредиенты:

  • тонкий армянский лаваш 2 листа;
  • сёмга (хребты) 300-400 г;
  • стейк зубатки 220 г;
  • картофель 2-4 шт.;
  • грибы шампиньоны 200 г;
  • морковка 1-2 шт.;
  • чеснок 2-4 дольки;
  • лук 300 г;
  • растительное масло 100 мл;
  • соль 1 ч. л.;
  • соевый соус 50 мл;
  • специи по вкусу;
  • укроп.

ингредиенты для блюда

Пошаговый рецепт запеченной рыбы в лаваше

Подготовьте рыбу. Разморозьте. Хребет сёмги необходимо положить на сухую горячую сковороду и припустить по 1-2 минуте с каждой стороны, не больше. Затем накройте крышкой, выключите огонь, оставьте на несколько минут. Сёмга за это время не успеет приготовиться полностью, но вам после такой процедуры будет легко снять мякоть с костей.

подготовленная рыба

В миску переложите рыбье мясо. Стейк зубатки разрежьте на две части и добавьте также в миску.

сложить рыбу в миску

Подготовьте овощи. Нашинкуйте очищенные картофель и морковку тонкими пластинами или натрите на фигурной тёрке. Грибы нарежьте вместе с луком тонкими слайсами. Рекомендую лука добавлять побольше, чтобы овощи не получились сухими на вкус.

подготовленные овощи

Положите к рыбе все овощи, а также чеснок и укроп. Налейте растительное масло и соевый соус, добавьте щепотку соли и специи по вкусу. Перемешайте полученную смесь.

сложить все в миску

Включите нагреваться духовку на 180 градусов. На столе расстелите два листа фольги. Они должны быть похожими по размеру с лавашем. Растительным маслом смажьте фольгу. Положите на нее лаваш.

фольга

В центр выложите рыбно-овощную смесь (разделите её на 2-3 лаваша).

овощи и рыба на лаваше

Заверните конвертиком и тщательно закройте фольгой, можно сделать два слоя, чтобы готовое блюдо получилось сочнее.

свернуть конвертом

В горячую духовку отправьте свёртки на 40 минут. Установите противень на средний уровень духовки. После запекания подержите ещё свёртки в выключенной духовке 20 минут, и потом вынимайте их.

положить выпекаться

Подавайте это блюдо порционно в фольге или аккуратно переложите рыбу в лаваше на тарелку. Если вы не соблюдаете пост, можно добавить сверху на овощи, аккуратно открывая лаваш, ложку сметаны. Укроп используйте по вкусу.

готовое блюдо

Приятного аппетита!

запеченная рыбы в лаваше

С уважением Эльби.

запеченная рыба с овощами

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Запеченная рыба в лаваше

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