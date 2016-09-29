Вкусные рецепты

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Блинчики с мясом и яйцом
2 Оладьи и блины
Блинчики с мясом, яйцом и луком жареные на сковороде
Сытные блинчики с мясом и яйцом я готовлю не только на завтрак, но и на ...
Простой пирог со сливами на кефире
1 Вкусные пироги
Простой и вкусный пирог со сливой на кефире
Обожаю печь этот простой и вкусный пирог со сливами на кефире в духовке. Он получается ...
Блинчики фаршированные мясом и капустой
1 Оладьи и блины
Блинчики фаршированные мясом и капустой
Не стоит ждать Масленицы, чтобы приготовить блинчики с мясом и капустой, которые получаются, на мой ...
Салат Любимчик с грибами и курицей Салат «Любимчик» с грибами и курицей
Салат "Любимчик" с грибами и курицей вполне может посоревноваться с ...
Салат Елисейский с колбасой Салат Елисейский с колбасой, болгарским перцем и сыром
Даже на праздничном столе салат "Елисейский" с колбасой, болгарским перцем ...

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Торт "Мимоза"
Праздничная бюджетная закуска из 90-ых
Праздничная закуска из 90-ых, торт “Мимоза» - это превосходное блюдо, которое разнообразит торжественное меню. ...
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Блюда из овощей

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Оладьи и блины

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